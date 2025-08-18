Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Далекобійна зброя є, деталі – потім: Шмигаль на запитання про ракету Фламінго

Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна має свою потужну далекобійну зброю.

Так очільник оборонного відомства відповів на запитання про наявність в українському арсеналі крилатих ракет Фламінго, що мають дальність 3 000 км.

Шмигаль – про ракету Фламінго

За словами Дениса Шмигаля, не можна поки що розкривати всіх подробиць щодо нової української розробки.

– Українська дуже потужна далекобійна зброя є. Це ключові подробиці. Про решту ми довідаємося, коли настане належний момент, – сказав Шмигаль.

Напередодні у медіа з’являлася інформація про нібито серійне виробництво крилатих ракет, розроблених у співпраці з Milanion Group. Компанія на початку лютого показувала модель ракети на виставці IDEX-2025.

Попередньо відомо, що ракета  Фламінго має вдвічі більшу бойову частину та дальність, ніж американський Tomahawk, і створювалася для масового виробництва.

Також повідомлялося, що бойова частина ракети важить понад 1 100 кг, а її заявлена дальність дає змогу уражати цілі, які раніше були поза досяжністю українських ударних засобів. Окрім того, Фламінго захищена від впливу російських систем радіоелектронної боротьби.

ППО, ракета, ракети

