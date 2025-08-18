Де РФ планує активізувати наступ: Сирський назвав напрямок

Наразі ситуація на фронті залишається складною і характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії, зокрема окупанти проводять перегрупування і концентруються на двох основних напрямках.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв’ю РБК-Україна.

– Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії, – пояснив він.

Наступ РФ на Запорізькому напрямку

За його словами, на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності.

– Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам’ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани, – зауважив Сирський.

І нагадав, що у серпні минулого року росіяни перекинули із Запорізької області на Курський напрямок більшу частину військ, зокрема 76 десантно-штурмову дивізію.

– Мета – прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно, – вся область, – додав головком.

Тобто пріоритетом для наступу росіян будуть Запорізький і Покровський напрямки, проте, на думку Сирського, ймовірно, це буде ще Новопавлівський та Лиманський напрямки, де ворог намагається досягти успіхів, хоча бойові дії там мають менший масштаб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

