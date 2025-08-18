Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Показово і цинічно: Зеленський про атаку РФ напередодні його зустрічі з Трампом

Зеленський про обстріли РФ і переговори з Трампом щодо завершення війни
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогоднішній жорсткий російський обстріл українських міст є показовим напередодні його зустрічі з очільником США Дональдом Трампом щодо припинення війни. 

Про це президент повідомив у заяві, опублікованій у його соцмережах у понеділок, 18 серпня. 

Зеленський про зустріч для завершення війни

За його словами, планується обговорення “ключових речей” із президентом Трампом, водночас на зустрічі будуть присутні лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС та НАТО. 

– Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі, – наголосив президент.

Очільник української держави вважає цю ситуацію свідомим вбивством росіянами українських людей, включно з дітьми. 

Він нагадав, що через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. 

Також відомо про 20 постраждалих і трьох вбитих у Запоріжжі – це також наслідки російських ударів. 

Крім того Володимир Зеленський згадав і про масовану атаку на нафтобазу Socar в Одесі, що належить азербайджанській компанії. 

Він оцінив це як удар по відносинах України та Азербайджану і по нашій енергетичній незалежності. 

– Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств, – резюмував Зеленський. 

Він нагадав, що Україна потребує надійних гарантій безпеки та окремо наголосив, що Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну, яку давно час завершувати. 

Джерело: Офіс президента

