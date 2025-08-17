Ракету Фламінго дальністю 3 тис. км запустили у виробництво: її характеристики

В Україні виробляють далекобійну ракету Фламінго з дальністю понад 3 тис. кілометрів.

Про це повідомив у Facebook фотожурналіст Єфрем Лукацький, який побував на місці виробництва.

Ракета Фламінго: що про неї відомо

За його словами, ракети Фламінго виготовляє одна з провідних оборонних компаній країни – Fire Point. Їх уже нібито запустили у серійне виробництво.

Восени 2024 року президент Володимир Зеленський, презентуючи План стійкості, поставив завдання виготовити 3 тис. крилатих ракет упродовж 2025 року.

Один із українських високопосадовців у коментарі Forbes Ukraine зазначав, що держава має всі можливості для виробництва такої кількості ракет, потрібні лише контракти на закупівлю.

Військовий портал Defence Express повідомляє, що за технічними характеристиками та зовнішнім ракета Фламінго та ракета FP-5 від компанії Milanion Group ідентичні, тож експерти вважають, що йдеться про одну й ту саму розробку.

Ракета Фламінго або FP-5 за дальністю польоту та розміру бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk.

Модель ракети на початку лютого 2025 року показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.

Defence Express оприлюднив характеристики FP-5, яка, з високої вірогідністю, є ракетою Фламінго:

дальність – 3 тис. км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – 6 метрів;

максимальна злітна вага – 6 тонн;

вага бойової частини – 1 тонна.

