Росіяни остаточно зруйнували азербайджанську нафтобазу SOCAR на Одещині
- Росія запустила 15 безпілотників по нафтобазі SOCAR в Одеській області, об’єкт зруйновано
- Жертв та постраждалих немає, пожежу ліквідовували понад 100 рятувальників та спецтехніка
- Стефанчук висловив солідарність з Азербайджаном у зв’язку з атаками РФ на об’єкти SOCAR в Україні
Росіяни атакували безпілотниками нафтобазу азербайджанської компанії Socar у Одеській області. По ній запустили 15 безпілотників, через що паливна база остаточно зруйнована.
Про це у себе в Facebook повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.
Масована атака дронами по нафтобазі SOCAR
За словами Куюна, вперше цю паливну базу атакували минулого тижня, тоді Азербайджан виступив із заявою і пообіцяв розглянути постачання зброї до України, якщо цілеспрямовані удари по їхніх активах не припиняться.
– Сподіваюсь, у нас стане на одного активного союзника більше, – оцінив ситуацію Куюн.
Одеська область: обстріл Socar обійшовся без жертв
Головне управління ДСНС в Одеській області зазначило, що внаслідок обстрілу Socar в Одеській області немає постраждалих та загиблих.
– Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці, – розповіли там.
Нафтобаза Socar зруйнована: Стефанчук висловив солідарність з Азербайджаном
Очільник ВР Руслан Стефанчук провів переговори з головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки Сахібою Ґафаровою, під час яких висловив солідарність у зв’язку з репресіями проти азербайджанців в Росії та атаками на об’єкти SOCAR в Україні.
Нагадаємо, росіяни атакували дронами паливну базу азербайджанської компанії SOCAR в ніч на понеділок, 18 серпня.
На підприємстві виникла потужна пожежа, пошкоджено усі 17 резервуарів загальним обсягом понад 16 тис. кубометрів, а також будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення.
Раніше повідомлялось, що 8 серпня РФ обстріляла цю ж нафтобазу 10 БпЛА. Це призвело до часткових руйнувань та поранень чотирьох людей, які є співробітниками компанії.
Джерело: Сергій Куюн, ДСНС в Одеській області, ВР