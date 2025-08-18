Росіяни остаточно зруйнували азербайджанську нафтобазу SOCAR на Одещині

Головне Росія запустила 15 безпілотників по нафтобазі SOCAR в Одеській області, об’єкт зруйновано

Жертв та постраждалих немає, пожежу ліквідовували понад 100 рятувальників та спецтехніка

Стефанчук висловив солідарність з Азербайджаном у зв’язку з атаками РФ на об’єкти SOCAR в Україні

Росіяни атакували безпілотниками нафтобазу азербайджанської компанії Socar у Одеській області. По ній запустили 15 безпілотників, через що паливна база остаточно зруйнована.

Про це у себе в Facebook повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Масована атака дронами по нафтобазі SOCAR

За словами Куюна, вперше цю паливну базу атакували минулого тижня, тоді Азербайджан виступив із заявою і пообіцяв розглянути постачання зброї до України, якщо цілеспрямовані удари по їхніх активах не припиняться.

– Сподіваюсь, у нас стане на одного активного союзника більше, – оцінив ситуацію Куюн.

Одеська область: обстріл Socar обійшовся без жертв

Головне управління ДСНС в Одеській області зазначило, що внаслідок обстрілу Socar в Одеській області немає постраждалих та загиблих.

– Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці, – розповіли там.

Нафтобаза Socar зруйнована: Стефанчук висловив солідарність з Азербайджаном

Очільник ВР Руслан Стефанчук провів переговори з головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки Сахібою Ґафаровою, під час яких висловив солідарність у зв’язку з репресіями проти азербайджанців в Росії та атаками на об’єкти SOCAR в Україні.

Нагадаємо, росіяни атакували дронами паливну базу азербайджанської компанії SOCAR в ніч на понеділок, 18 серпня.

На підприємстві виникла потужна пожежа, пошкоджено усі 17 резервуарів загальним обсягом понад 16 тис. кубометрів, а також будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення.

Раніше повідомлялось, що 8 серпня РФ обстріляла цю ж нафтобазу 10 БпЛА. Це призвело до часткових руйнувань та поранень чотирьох людей, які є співробітниками компанії.

Джерело: Сергій Куюн, ДСНС в Одеській області, ВР

