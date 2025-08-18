Сирський: Ворог зазнав поразки на Сумщині та втратив населені пункти
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що російські війська зазнали поразки на Сумському напрямку, через що вимушені були відводити свої війська на інші ділянки фронту.
Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
Поразка РФ на Сумщині
Сирський повідомляє, що ворог на Сумщині зосередив потужне угруповання з найкращих російських частин.
Йдеться про десантників, мотострілецькі частини Сухопутних військ та морських піхотинців.
– Незважаючи (на це, – Ред.), … противник не мав жодного успіху за останні два місяці. Навпаки, він втратив декілька населених пунктів, – наголосив головнокомандувач.
Він додав, що за останню добу росіяни спробували наступати в районі Степного та Новокостянтинівки, однак це завершилось для них повним провалом.
– Загарбники були знищені, відкинуті за державний кордон, – резюмував Сирський.
Наступ ЗСУ: що відомо
Українські сили продовжують наступ на Сумському напрямку, водночас окупанти, розуміючи безперспективність нападу на цій ділянці фронту, активно перекидають звідти свої частини. В основному вони передислоковуються до Запорізької області.
Раніше Сирський повідомляв, що українським захисникам вдалось зупинити росіян у Сумській області.
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни також зазначають, що українські воїни домоглися успіхів на півночі Сумщини.