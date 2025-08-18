Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Пояснюємо
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Сирський: Ворог зазнав поразки на Сумщині та втратив населені пункти

Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що російські війська зазнали поразки на Сумському напрямку, через що вимушені були відводити свої війська на інші ділянки фронту. 

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна. 

Поразка РФ на Сумщині

Сирський повідомляє, що ворог на Сумщині зосередив потужне угруповання з найкращих російських частин. 

Зараз дивляться

Йдеться про десантників, мотострілецькі частини Сухопутних військ та морських піхотинців. 

– Незважаючи (на це, – Ред.), … противник не мав жодного успіху за останні два місяці. Навпаки, він втратив декілька населених пунктів, – наголосив головнокомандувач.

Він додав, що за останню добу росіяни спробували наступати в районі Степного та Новокостянтинівки, однак це завершилось для них повним провалом. 

– Загарбники були знищені, відкинуті за державний кордон, – резюмував Сирський.

Наступ ЗСУ: що відомо

Українські сили продовжують наступ на Сумському напрямку, водночас окупанти, розуміючи безперспективність нападу на цій ділянці фронту, активно перекидають звідти свої частини. В основному вони передислоковуються до Запорізької області. 

Раніше Сирський повідомляв, що українським захисникам вдалось зупинити росіян у Сумській області. 

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни також зазначають, що українські воїни домоглися успіхів на півночі Сумщини. 

Читайте також
Швидке просування – міф: ISW оцінив шанси РФ окупувати Донеччину
ISW: попри заяви Путіна РФ не здатна швидко окупувати Донеччину

Джерело: РБК-Україна

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗапорізька областьОлександр СирськийСумська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь