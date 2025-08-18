Втрати ворога на 18 серпня: мінус ще 940 окупантів і понад чотири десятки артсистем

Втрати ворога на 18 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 272-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 млн 70 тис. 890 осіб убитими і пораненими.

Втрати РФ на 18 серпня 2025

особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб;

танків – 11 118 (+2);

бойових броньованих машин – 23 148 (+5);

артилерійських систем – 31 632 (+43);

РСЗВ – 1 469 (+1);

засобів ППО – 1 208 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 685 (+157);

крилатих ракет – 3 558 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 937 (+116);

спеціальної техніки – 3942 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1272-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

