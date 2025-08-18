Укр Рус
Юлія Соколова, випускова редакторка
2 хв.

Втрати ворога на 18 серпня: мінус ще 940 окупантів і понад чотири десятки артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 18 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 272-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 млн 70 тис. 890 осіб убитими і пораненими.

Втрати РФ на 18 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб;
  • танків – 11 118 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 148 (+5);
  • артилерійських систем – 31 632 (+43);
  • РСЗВ – 1 469 (+1);
  • засобів ППО – 1 208 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 685 (+157);
  • крилатих ракет – 3 558 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 937 (+116);
  • спеціальної техніки – 3942 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1272-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій  та карті повітряних тривог в Україні.

Карта бойових дій на 18 серпня 2025 – ситуація на фронті
Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ

