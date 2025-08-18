Юлія Соколова, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 18 серпня: мінус ще 940 окупантів і понад чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 18 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 940 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 272-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 млн 70 тис. 890 осіб убитими і пораненими.
Втрати РФ на 18 серпня 2025
- особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб;
- танків – 11 118 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 148 (+5);
- артилерійських систем – 31 632 (+43);
- РСЗВ – 1 469 (+1);
- засобів ППО – 1 208 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 685 (+157);
- крилатих ракет – 3 558 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 937 (+116);
- спеціальної техніки – 3942 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1272-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
