Зеленський повідомив, коли можливі вибори в Україні

Україна готова до проведення виборів, але потрібно перемир’я.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський перед закритою частиною зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Зеленський – про проведення виборів

За словами президента України, вибори можливі за умов повної безпеки.

Зараз дивляться

– Так, звісно, ми відкриті для проведення виборів. Ми маємо проводити вибори в безпечних обставинах, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що під час війни неможливо проводити вибори в Україні.

– Ми можемо працювати зараз в парламенті, однак для проведення виборів нам потрібно перемир’я та на полі бою для того, щоб безпечно було демократичним чином провести, легально провести вибори. Тобто під час війни не можна проводити вибори, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Вашингтоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

Також Україна узгодила позиції з союзниками перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Перед зустріччю з Трампом Зеленський обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом дипломатичні зусилля України, Європи та Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру, а також ситуацію на полі бою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.