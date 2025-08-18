Зеленський повідомив, коли можливі вибори в Україні
Україна готова до проведення виборів, але потрібно перемир’я.
Про це заявив глава держави Володимир Зеленський перед закритою частиною зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.
Зеленський – про проведення виборів
За словами президента України, вибори можливі за умов повної безпеки.
– Так, звісно, ми відкриті для проведення виборів. Ми маємо проводити вибори в безпечних обставинах, – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що під час війни неможливо проводити вибори в Україні.
– Ми можемо працювати зараз в парламенті, однак для проведення виборів нам потрібно перемир’я та на полі бою для того, щоб безпечно було демократичним чином провести, легально провести вибори. Тобто під час війни не можна проводити вибори, – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у Вашингтоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.
Також Україна узгодила позиції з союзниками перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.
Перед зустріччю з Трампом Зеленський обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом дипломатичні зусилля України, Європи та Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру, а також ситуацію на полі бою.