Чи повинні ставати на облік військовозобов’язані внутрішньо переміщені особи

У законі вказано, що усі призовники та військовозобов’язані під час воєнного стану повинні стати на військовий облік. Факти ICTV дізнавалися, чи зобов’язаний чоловік-ВПО ставати на військовий облік.

Взяття на військовий облік внутрішньо переміщених осіб

Українці, які залишили тимчасово окуповані території, повинні стати на військовий облік у місці свого фактичного проживання. Про це повідомив адвокат В’ячеслав Кирда на юридичному порталі Юристи.UA.

Юрист наголосив, що обов’язок перебувати на військовому обліку стосується усіх чоловіків призовного віку, незалежно від того, чи мають вони статус внутрішньо переміщеної особи. У разі зміни місця проживання громадянин повинен зареєструватися у новому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

При цьому обрати інший центр за власним бажанням неможливо, адже облік здійснюється виключно у ТЦК, який відповідає населеному пункту фактичного проживання.

Документи для постановки на облік ВПО

Щоб стати на військовий облік, необхідно підтвердити проживання у певному місті чи районі. Це можна зробити за допомогою:

довідки внутрішньо переміщеної особи (оформлюється у ЦНАП або через застосунок Дія);

офіційно зареєстрованого договору оренди житла;

інших документів, які підтверджують проживання за конкретною адресою.

Адвокат підкреслив, що без належних документів ТЦК має право відмовити у реєстрації.

Поширеною практикою є спроби зареєструватися у зручному населеному пункті, наприклад, поїхати до Чернігова, хоча фактично людина проживає у Києві або зареєстрована як ВПО в іншій області. Такий варіант вважається незаконним, оскільки військовий облік ведеться лише за місцем реального проживання та територіальної належності.

Хто з ВПО повинен стати на військовий облік

На військовий облік повинні стати не лише військовозобов’язані, але й резервісти, а також призовники.

У законі вказано, що взяттю на військовий облік підлягають:

Особи, які за станом здоров’я можуть проходити військову службу у воєнний час.

Люди, які звільнилися з військової служби в запас Збройних сил, СБУ.

Військовозобов’язані, які припинили альтернативну службу після закінчення строку її проходження.

Особи, що звільнилися зі служби в Національній поліції, МВС.

Особи, які отримали громадянство України.

Військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей, зокрема з-за кордону.

Особи, які переїхали з тимчасово окупованої території.

Проте деякі з чоловіків після приїзду на нове місце проживання не поспішають отримувати довідку ВПО. Але це не звільняє їх від необхідності ставати на військовий облік за новим місцем проживання.

Відповідно до закону України Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, місцем проживання визнане житло з певною адресою, де проживає особа. Також це можуть бути апартаменти, кімнати та інші об’єкти нерухомості, придатні для проживання, заклади для бездомних осіб, де надаються соціальні послуги з проживання.

Особа, яка змінила місце проживання, але не захотіла отримувати статус внутрішньо переміщеної особи, все одно повинна зареєструвати нове місце проживання.

Відповідно до статті 13 закону, на період воєнного стану людина може бути обмежена у можливості вільно обирати місце проживання. Відповідно до цього, людина має юридичний обов’язок стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи отримувала вона довідку ВПО.

Як в Україні вручають повістки переселенцям

Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовозобов’язаним особам видання повісток може здійснюватися цілодобово. Отримати повістку можна за місцем проживання, у громадських місцях, територіальних центрах комплектування, на блокпостах, а також у місцях скупчення людей. Якщо людина має зареєстроване місце проживання, то повістка може надсилатися поштовим відправленням.

Внутрішньо переміщену особу можуть зупинити на вулиці, щоб перевірити документи та видати повістку. Військовозобов’язаний, незалежно від того, чи є в нього статус ВПО, повинен мати із собою військово-обліковий документ та надавати його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.

Якщо ж внутрішньо переміщена особа не стала на військовий облік або вчасно не оновила дані, вона може отримати штраф у розмірі від 17 000 грн.

Якщо внутрішньо переміщена особа отримала повістку на вулиці, на блокпості, але не прибула до ТЦК, то це також кваліфікується як адміністративне правопорушення та карається відповідно до закону Про адмінправопорушення.

