Чисельність ВПО в Україні: скільки переселенців отримують допомогу

В Україні продовжують працювати програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо соціальних виплат та забезпечення житлом.

Cкільки зареєстрованих ВПО в Україні та хто отримує виплати, читайте в нашому матеріалі.

Скільки ВПО в Україні у 2025 році

Чисельність ВПО в Україні становить 4,4 млн осіб. Саме така кількість міститься у реєстрі ВПО. 900 тисяч – це кількість ВПО в Україні, яка отримує соціальні виплати. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час робочої поїздки до Запорізької області.

Улютін підкреслив, що поїздка мала не лише формальний характер. У прифронтовому регіоні він хотів особисто почути проблеми переселенців.

Міністр відвідав місцеве управління Пенсійного фонду, який нині забезпечує всі виплати, обговорив питання житла для ВПО, а також побував у центрі реабілітації та протезування військовослужбовців.

Він наголосив, що житло залишається найгострішим і найбільш болючим питанням для переселенців. На його думку, це потребує значних ресурсів, якщо держава прагне забезпечити всіх одночасно.

Міністр повідомив, що уряд уже ухвалив програму, яка передбачає компенсацію першого внеску за кредитом на житло, а також оплату банківських комісій коштом держави.

Улютін уточнив, що житловий фонд, який можна придбати за цією програмою, має бути не старшим за 20 років від моменту введення в експлуатацію.

Яка чисельність ВПО 2025 у Запорізькій області

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що чисельність ВПО у регіоні близько 200 тисяч. У самому Запоріжжі є 180 нових квартир, які можна придбати в рамках урядової програми.

Федоров наголосив, що ВПО становлять потужний людський ресурс, який може сприяти розвитку регіону. Він підкреслив, що надзвичайно важливо, аби переселенці інтегрувалися у громаду та підтримували економіку. За його словами, територіальні громади готові дофінансовувати 30% вартості житла для тих, хто залишиться жити на місцях.

Федоров також зазначив, що місцева влада визначає суспільно важливі професії, для представників яких додатково компенсуватимуть 30% вартості житла. Це, зокрема, може стосуватися металургів і лікарів, які є критично важливими для Запорізької області.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Джерело : Укрінформ

