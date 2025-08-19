Укр Рус
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Даніель Кітонє очолив Хартію: що відомо про нового комбрига

Даніель Кітонє

У 13 бригаді НГУ Хартія відбулися кадрові зміни – її очолив Даніель Куба Кітонє.

До призначення на посаду комбрига Кітонє керував одним із батальйонів Хартії.

У Хартії новий комбриг

Під час урочистої церемонії бойовий прапор новому керівникові передав полковник Максим Альтаїр Голубок. Нині він виконує обов’язки начальника штабу та є першим заступником командира корпусу Хартія.

Зараз дивляться

Кітонє прийняв прапор та виголосив перед бійцями першу промову у новому статусі.

– Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу, – цитують комбрига на сторінці Хартії у Facebook.

До нього бригадою командував Ігор Корнет Оболєнський. З квітня 2025 року він обіймає посаду командира 2 корпусу НГУ Хартія.

Що відомо про Даніеля Кітонє

Даніель Кітонє народився у Сімферополі, однак виріс і навчався у Харкові, де здобув освіту в Харківському авіаційному інституті.

З початком повномасштабного вторгнення приєднався до 127 бригади Сил територіальної оборони та брав участь у контрнаступі на Харківщині восени 2022 року.

Після створення 13 бригади НГУ Хартія Даніель Кітонє увійшов до складу підрозділу. У лютому 2024 року став заступником командира 2 батальйону оперативного призначення, а вже через місяць очолив цей батальйон.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніНацгвардія
