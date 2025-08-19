Щонайменше сім влучань: дрони СБУ вразили ворожі склади БК на Луганщині

На Луганщині далекобійні дрони Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Знищено два склади БП окупантів на Луганщині

Дрони СБУ влаштували бавовну на двох складах росіян у населеному пункті Білокуракине у тимчасово окупованій Луганській області. Це сталося у ніч на 19 серпня.

Зараз дивляться

– Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок, – зауважили в СБУ.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

Після вибухів на складах боєприпасів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

Джерела Фактів ICTV в СБУ поділилися скриншотами успішного ураження ворожих складів із боєприпасами у Білокуракиному.

В СБУ зазначили, що продовжують системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті. А знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян.

У відомстві додали, що демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.