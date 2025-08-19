Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Щонайменше сім влучань: дрони СБУ вразили ворожі склади БК на Луганщині

бавовна на Луганщині
Фото: джерела Фактів ICTV в СБУ

На Луганщині далекобійні дрони Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Знищено два склади БП окупантів на Луганщині

Дрони СБУ влаштували бавовну на двох складах росіян у населеному пункті Білокуракине у тимчасово окупованій Луганській області. Це сталося у ніч на 19 серпня.

Зараз дивляться

– Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок, – зауважили в СБУ.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

Після вибухів на складах боєприпасів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

Джерела Фактів ICTV в СБУ поділилися скриншотами успішного ураження ворожих складів із боєприпасами у Білокуракиному.

бавовна на Луганщині

Ураження складів БП на Луганщині. Фото: джерела в СБУ

В СБУ зазначили, що продовжують системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті. А знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян.

У відомстві додали, що демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі.

Читайте також
СБУ завдала понад 200 ударів дронами Deep Strike всередині РФ – Малюк
Василь Малюк

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДрониЛуганська областьСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь