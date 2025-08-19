Гарантії безпеки будуть: Зеленський після зустрічі у Вашингтоні

Після переговорів у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив про продовження роботи над гарантіями безпеки для України.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський про роботу над гарантіями безпеки

– Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть, – написав Зеленський.

Президент назвав переговори у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня, справді значним кроком до завершення війни та до безпеки України й наших людей.

Зараз дивляться

Він подякував всім партнерам за рішучість і підтримку.

Зеленський додав: Ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу.

Після переговорів із Зеленським та європейськими лідерами президент США Дональд Трамп повідомив, що почав готувати зустріч президента України з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.