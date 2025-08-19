Гарантії безпеки будуть: Зеленський після зустрічі у Вашингтоні
Після переговорів у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив про продовження роботи над гарантіями безпеки для України.
Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.
Зеленський про роботу над гарантіями безпеки
– Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть, – написав Зеленський.
Президент назвав переговори у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня, справді значним кроком до завершення війни та до безпеки України й наших людей.
Він подякував всім партнерам за рішучість і підтримку.
Зеленський додав: Ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу.
Після переговорів із Зеленським та європейськими лідерами президент США Дональд Трамп повідомив, що почав готувати зустріч президента України з російським диктатором Володимиром Путіним.