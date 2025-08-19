ГРВІ, Covid-19 та грип здатні активізувати онкоклітини – дослідження

Головне ГРВІ пробуджують сплячі онкоклітини в легенях та створюють сприятливе середовище для розвитку пухлин.

Коронавірус майже вдвічі збільшує ризик смерті від раку.

Дослідження, опубліковане у журналі Nature, пояснює, чому в деяких пацієнтів після коронавірусу зростає ризик рецидиву онкологічної хвороби.

Виявляється, респіраторні вірусні інфекції, як-от Covid-19 та грип, здатні активувати клітини раку.

Зв’язок між ГРВІ та раковими клітинами: що відомо

Тривалий час вчені намагалися зрозуміти, що викликає повторне пробудження онкоклітин після років або навіть десятиліть сну.

Серед можливих чинників були хронічні запалення, куріння та природне старіння організму.

Нещодавно група вчених вирішила з’ясувати, чи може гостре запалення, викликане респіраторною інфекцією, також реактивувати латентні ракові клітини.

Для перевірки вони дослідили мишей з онкопухлинами. Одну частину тварин інфікували коронавірусом, а іншу – вірусом грипу.

Протягом кількох днів після зараження латентні онкоклітини в легенях активізувалися, почали швидко розмножуватися та утворювати метастази.

Вчені з’ясували, що причиною цього є не сам вірус, а ключова імунна молекула – інтерлейкін-6 (IL-6), яка активізує реакцію організму на зовнішні загрози.

Це підтвердилося після створення мишей без IL-6, у яких ракові клітини розмножувалися значно повільніше.

Приблизно через два тижні після зараження клітини знову перейшли в стан спокою.

Онкобіолог Джеймс ДеГрегорі зазначив, що ГРВІ самі по собі не викликають рак, але підвищують ризик активації вже наявних онкоклітин.

Ви розпалюєте полум’я, а потім воно згасає. Але тепер у вас у сто разів більше вугілля, – пояснив науковець.

Аналізуючи дані пацієнтів, які страждали на Covid-19, вчені виявили, що кількість смертей серед онкохворих збільшилася майже вдвічі. Це свідчить про здатність вірусу створювати сприятливе середовище для розвитку пухлин.

Тож вчені рекомендують онкопацієнтам у ремісії вживати додаткові запобіжні заходи, наприклад робити щеплення проти коронавірусу та грипу.

Далі дослідники також планують з’ясувати, як поширюються патогени поза легенями.

Джерело: News Medical

