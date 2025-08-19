Події ночі 19 серпня: історична зустріч у США, вибухи у Кременчуці та Лубнах

Головною подією ночі 19 серпня стали переговори у Білому домі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом та лідерами ЄС. Після них президент США висловив сподівання, що перспективи закінчення війни можна буде оцінити протягом одного-двох тижнів.

Попри це РФ вночі продовжувала атакувати Україну ударними дронами, балістикою, а під ранок – крилатими ракетами.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 19 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Кременчуці та Лубнах

Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Кременчуці Полтавської області вранці 18 серпня.

Близько 00:25 Повітряні сили попередили про зліт двох бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які о 02:50 здійснили імовірні пуски крилатих ракет. Усі вони тримали курс на Кременчук.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

– Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв, – наголосив він.

Вибухи під Сумами

У ніч проти 19 серпня російський дрон влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

За його словами, внаслідок удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі.

На місці працюють влучання працюють екстрені служби.

Атака дронів на НПЗ у Волгограді

Вночі 19 серпня дрони вкотре атакували Волгоградську область РФ. Місцеві жителі чули близько 10 вибухів та спостерігали спалахи в районі місцевого НПЗ.

Згодом губернатор області Андрій Бочаров підтвердив інформацію про пожежу на нафтопереробному заводі внаслідок падіння уламків БпЛА.

– Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники. За попередніми даними, постраждалих немає, – запевнив він.

Зустріч Зеленського з Трампом і європейськими лідерами

У ніч зі 18 на 19 серпня у Білому домі відбулися переговори президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та лідерами Європи.

Сам Зеленський назвав цю зустріч з Трампом найкращою.

За його словами, від США надійшов чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які допомагатимуть та координуватимуть, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України.

Зеленський зауважив, що гарантії безпеки будуть формалізовані в найближчі сім-десять днів, вони включають пакет американської зброї на $90 млрд.

Щодо питання територій, глава держави зауважив, що воно залишиться між ним та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Трамп почав готувати зустріч Зеленського з Путіним

Після переговорів у Білому домі із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Він заявив, що почав готували зустріч двох лідерів у місці, яке буде визначено пізніше.

За його словами, після зустрічі Зеленського з Путіним відбудеться тристороння зустріч за його участі, а також українського та російського очільників.

Зеленський на брифінгу підтвердив готовність до будь-яких форматів перемовин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

