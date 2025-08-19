Повернення дітей і гарантії безпеки: Кондратюк назвала головні теми переговорів у США

Повернення дітей і гарантії безпеки Україні – це дві головні теми переговорів у Вашингтоні.

Про це заявила заступниця глави Верховної Ради Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.

Які теми були головними на переговорах у США

– Добре, що тема повернення викрадених і депортованих дітей прозвучала на зустрічі такого високого рівня. Про неї говорив і Дональд Трамп, і Урсула фон дер Ляєн. Добре, що ця надзвичайно сенситивна тема порушується і в горизонталі перших леді, – акцентувала Олена Кондратюк.

Віцеспікерка звернула увагу, що вперше за каденції американського президента Дональда Трампа прозвучала готовність США дати Києву стратегічний захист.

– Уперше Трамп особисто визнав, що безпека України – частина стратегічних інтересів США та НАТО. Це змінює риторику: замість “зупинити війну за будь-яку ціну” є визнання, що Росію треба стримувати силою та гарантіями, а не тільки переговорами, – зауважила Олена Кондратюк.

На її думку, для Києва це сигнал, що навіть без швидкого вступу в НАТО існує реалістична альтернатива, яка може закріпитися юридично.

– Така собі гібридна модель НАТО: юридично не Альянс, але політично – сигнал, що Україна не залишиться сам на сам. Тепер українській дипломатії треба перетворити цю обіцянку на конкретний документ із чіткими механізмами, – наголосила Олена Кондратюк.

Серед можливих механізмів, на думку віцеспікерки, може розглядатися двостороння угода зі США за аналогією з договорами США-Південна Корея, США-Японія, де США беруть зобов’язання захищати країни в разі нападу. Або тристоронні чи багатосторонні домовленості: США та ключові європейські країни (Велика Британія, Франція, Німеччина). Можливий також окремий безпековий блок для України, інтегрований у НАТО, але без формального членства.

– У будь-якому разі переговори у США показали, що Україна на боці добра. Вона не одна. З нею найпотужніші країни Європи. Це не гарантія, але шанс, – переконана Олена Кондратюк.

