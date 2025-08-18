Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Стане відомо за тиждень-два: Трамп про перспективи завершення війни

Зеленський і Трамп
Фото: Офіс президента

Найближчі тижні стануть вирішальними щодо закінчення війни в Україні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп – про перспективу завершення війни

За словами президента США, перспективи закінчення війни можна буде оцінити протягом одного-двох тижнів.

– Я думаю, що президент Путін хоче знайти відповідь, і ми побачимо. І якщо через певний час, не дуже далекий від сьогоднішнього дня, за тиждень або два, ми дізнаємося, чи вирішимо ми цю проблему, чи ці жахливі бої триватимуть далі, – сказав Трамп.

Також він додав, що прагне якомога швидше закінчити війну в Україні.

– Ми зробимо все можливе, щоб покласти цьому край, – зауважив президент США.

Трамп сподівається на позитивні результати вже в найближчому майбутньому.

– І можливо, що це не вдасться. З іншого боку, можливо, що це вдасться. І ми врятуємо тисячі і тисячі життів щотижня. Тому це те, що ми дійсно маємо зробити. Або принаймні ми маємо докласти всіх зусиль. Але, я думаю, що ми можемо отримати дуже хороший результат, – додав американський лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та очільник України Володимир Зеленський завершили переговори в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп під час зустрічі з Зеленським заявив, що Україна отримає гарантії безпеки, подібні до тих, які мають країни НАТО.

Дональд Трамп

