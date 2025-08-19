Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 19 серпня: ліквідовано 890 окупантів і понад шість десятків артсистем
Втрати ворога на 19 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 273-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 071 718 вбитими і пораненими.
Такі дані станом на 19 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 19 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 071 718 (+890) осіб;
- танків – 11 118;
- бойових броньованих машин – 23 148;
- артилерійських систем – 31 698 (+66);
- РСЗВ – 1 470 (+1);
- засобів ППО – 1 208;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 894 (+209);
- крилатих ракет – 3 558;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 060 (+123);
- спеціальної техніки – 3 943 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
