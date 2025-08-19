Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 19 серпня: ліквідовано 890 окупантів і понад шість десятків артсистем

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 19 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 273-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 071 718 вбитими і пораненими.

Такі дані станом на 19 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 071 718 (+890) осіб;
  • танків – 11 118;
  • бойових броньованих машин – 23 148;
  • артилерійських систем – 31 698 (+66);
  • РСЗВ – 1 470 (+1);
  • засобів ППО – 1 208;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 894 (+209);
  • крилатих ракет – 3 558;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 060 (+123);
  • спеціальної техніки – 3 943 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Карта бойових дій на 19 серпня 2025 – ситуація на фронті
Генштаб

