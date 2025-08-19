Втрати ворога на 19 серпня: ліквідовано 890 окупантів і понад шість десятків артсистем

Втрати ворога на 19 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 273-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 071 718 вбитими і пораненими.

Такі дані станом на 19 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 071 718 (+890) осіб;

танків – 11 118;

бойових броньованих машин – 23 148;

артилерійських систем – 31 698 (+66);

РСЗВ – 1 470 (+1);

засобів ППО – 1 208;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 894 (+209);

крилатих ракет – 3 558;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 060 (+123);

спеціальної техніки – 3 943 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

