Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Вибухи в Ніжині на Чернігівщині: у місті немає світла, загинула людина

Вибухи в Ніжині: що сталося сьогодні 19 серпня 2025

Після вибухів у Ніжині Чернігівської області частково відсутнє електропостачання.

Крім того, ворожа атака забрала життя людини.

Вибухи в Ніжині сьогодні: що відомо

Зазначається, що вибухи у Ніжині 18 серпня 2025 року пролунали після того, як ворог атакував місто ударними безпілотниками.

На жаль, загинув місцевий житель цивільний чоловік. Йому було 45 років, – написав голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус в Telegram.

Тим часом міський голова Олександр Кодола повідомив, що у Ніжині на Чернігівщині частково відсутнє електропостачання та працюють генератори. 

– Електрики працюють над усуненням наслідків, поки що об’єкти міськводоканалу працюють на генераторах, інші установи також на генераторах, – йдеться у заяві. 

Він додав, що без світла залишилася приблизно половина міста. 

Про те, що після вибухів у Чернігівській області сьогодні, 19 серпня, у частини населених пунктів виникли проблеми з електропостачанням, повідомляє і очільник ОДА Чаус. 

– Енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням, – запевнив він. 

Конкретні адреси та назви цих населених пунктів не називаються.

Зазначимо, що, за попередньою інформацією Оперативного командування Північ, проблеми з електропостачанням на Чернігівщині виникли через удари БпЛА типу Шахед. 

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня РФ атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу – 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилами ракетами Х-101.

Карта DeepState

Фото: В’ячеслав Чаус

