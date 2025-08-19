Вибухи в Ніжині на Чернігівщині: у місті немає світла, загинула людина

Після вибухів у Ніжині Чернігівської області частково відсутнє електропостачання.

Крім того, ворожа атака забрала життя людини.

Вибухи в Ніжині сьогодні: що відомо

Зазначається, що вибухи у Ніжині 18 серпня 2025 року пролунали після того, як ворог атакував місто ударними безпілотниками.

– На жаль, загинув місцевий житель – цивільний чоловік. Йому було 45 років, – написав голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус в Telegram.

Тим часом міський голова Олександр Кодола повідомив, що у Ніжині на Чернігівщині частково відсутнє електропостачання та працюють генератори.

– Електрики працюють над усуненням наслідків, поки що об’єкти міськводоканалу працюють на генераторах, інші установи також на генераторах, – йдеться у заяві.

Він додав, що без світла залишилася приблизно половина міста.

Про те, що після вибухів у Чернігівській області сьогодні, 19 серпня, у частини населених пунктів виникли проблеми з електропостачанням, повідомляє і очільник ОДА Чаус.

– Енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням, – запевнив він.

Конкретні адреси та назви цих населених пунктів не називаються.

Зазначимо, що, за попередньою інформацією Оперативного командування Північ, проблеми з електропостачанням на Чернігівщині виникли через удари БпЛА типу Шахед.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня РФ атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу – 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилами ракетами Х-101.

Фото: В’ячеслав Чаус

