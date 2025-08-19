Виплати допомоги та іпотека: що зміниться для ВПО з 1 вересня

З 1 вересня 2025 року усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) продовжать надавати допомогу, якщо вони відповідатимуть зазначеним критеріям.

Також у вересні ВПО можна буде звертатися за призначенням виплат на проживання в сервісні центри ПФУ.

Що саме зміниться для внутрішньо переміщених українців із 1 вересня 2025 року – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

Допомога для ВПО після 1 вересня

На даний момент зміни у виплатах або статусі ВПО станом на 1 вересня 2025 року не очікуються.

Основна маса оновлень щодо виплат і перевірок набула чинності у липні 2025 року.

Серед них – перехід адміністрування до Пенсійного фонду, щомісячні перевірки статусу ВПО Мінфіном та обов’язкова ідентифікація, яку треба пройти максимум до 1 жовтня.

Допомога на проживання для ВПО: куди звертатися

За даними Мінсоцполітики, за призначенням допомоги на проживання внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Зробити це можна:

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг ( Портал Дія );

за допомогою сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або виконавчих органів сільських/селищних/міських рад;

поштою – за допомогою листа до відповідного органу Пенсійного фонду України.

Як і раніше, для того, щоб отримати довідку про взяття на облік ВПО, якій необхідна допомога на проживання, потрібно звернутися до уповноваженої особи органу місцевого самоврядування, ЦНАПу або подати заяву через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Дія).

Виплати для ВПО: як отримати з 1 вересня 2025

Очікується, що цю допомогу у вересні 2025 року ВПО зможуть отримати автоматично. Востаннє вона була перепризначена урядом у березні строком на шість місяців.

Однак для того, щоб виплати збереглися, необхідно відповідати критеріям.

Розмір цієї допомоги для дорослих складає 2 тис. грн, для дітей та осіб з інвалідністю – 3 тис. грн.

Крім того, протягом усього періоду отримання допомоги ВПО будуть перевіряти на відповідність критеріям отримання виплат.

Так, ті, хто отримує допомогу, не може перебувати за кордоном понад 30 днів. Також виплати скасують, якщо особа купила житло або авто, її дохід зріс, на депозиті лежить понад 100 тис. грн. У випадку, якщо соцзахист помітить, що ці критерії порушені, виплата допомоги припиниться.

Якщо ж ви не порушили жоден з наявних критеріїв, однак фінансову допомогу більше не надсилають, потрібно звернутися до ЦНАПу або управління соцзахисту для оновлення даних або подання додаткових документів.

Як зміниться програма єОселя для переселенців

У Мінсоцполітики повідомляють, що уряд ухвалив постанову, завдяки якій іпотека єОселя стане ще доступнішою для ВПО та жителів прифронтових територій.

Передбачається підтримка:

70% першого внеску (але не більш як 30% вартості житла вартістю до 2 млн грн);

до 70% щомісячного платежу протягом першого року з дати укладення кредитного договору;

40 тис. грн на оплату послуг і комісій банку, зборів (крім держмита) та страхових платежів.

Дія програми затверджена для 238 громад із 10 областей і охоплює 6,6 млн українців, 3,7 млн з яких є представниками вразливих категорій населення.

– Для оформлення необхідно подати заяву до уповноваженого банку. Після перевірки Пенсійний фонд перерахує кошти на ескроу-рахунок. Виплата здійснюється за умови, що людина сплатила власними коштами не менш як 30% першого внеску, а в подальшому своєчасно погашатиме щомісячні платежі, – пояснили в міністерстві.

Окремо зазначається, що під час отримання цієї допомоги не можна розраховувати на інші житлові програми для ВПО.

Оновлений механізм програми єОселя для ВПО та мешканців прифронтових територій стартує з 10 вересня.

Субсидія на оренду житла для ВПО: як отримати

Для того, щоб отримати субсидію на оренду житла, людям, які є внутрішньо переміщеними особами, необхідно надати договір аренди, за яким держава компенсує податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і військовий збір власнику.

Щоб отримати субсидії за оренду ВПО власник житла повинен заповнити документи на оренду, підписати заяву з проханням про субсидії та компенсацію частини податків.

Іноді можуть знадобитись ще скановані копії документів – про те, що людина є законним представником. Також може бути необхідним спеціальне рішення суду з цього питання.

Усі заповнені документи подають до ПФУ – фізично або онлайн, – після чого протягом 10 днів надійде рішення про те, що субсидія призначена та який її розмір.

Прихисток для ВПО: що це за допомога

Прихисток для ВПО – ще одна державна програма, яка допомагає переселенцям. Завдяки їй держава виплачує кошти власникам житла, які безоплатно розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб.

Наразі розмір виплати за ВПО становить 450 грн на місяць за кожну розміщену особу.

Такі виплати призначають на шість місяців, однак їх можна автоматично продовжити після проходження перевірки на відповідність визначеним критеріям.

Тимчасове розміщення ВПО: експериментальний проєкт від держави

Мова йде про підтримку внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

На неї можуть претендувати ВПО похилого віку, а також особи з інвалідністю, які перемістилися з територій активний бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що послуги з надання притулку, стаціонарного догляду, підтриманого проживання та соціальної адаптації можна отримати в державних некомерційних підприємствах, серед яких Трускавецький санаторій Батьківщина і Миргородський санаторій Слава, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України.

