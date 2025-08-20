Британія допоможе Україні провести перші повоєнні вибори

Британський орган з нагляду за виборами погодився допомогти ЦВК України в плануванні післявоєнних виборів.

Про це повідомляє видання The Independent.

Допомога у проведенні післявоєнних виборів

Вибори в Україні зупинені через введення воєнного стану в лютому 2022 року.

– Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх післявоєнних виборів, – заявив виконавчий директор Виборчої комісії Великої Британії Віджей Рангараджан.

За його словами, Україна та Британія можуть багато чого навчитися один у одного. Проведення добре організованих виборів, які викликають довіру та впевненість громадськості, має вирішальне значення для здорової та вільної демократії, наголосив Віджей Рангараджан.

Як повідомили у ЦВК України, голова Центрвиборчкому Олег Діденко та Віджей Рангараджан підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає обмін інформацією для планування майбутніх післявоєнних виборів.

Співпраця між двома країнами відбуватиметься у таких сферах:

підвищення інституційної спроможності органів адміністрування виборів;

забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян, зокрема й вразливих груп населення;

впровадження у виборчий процес технологій, забезпечення кібербезпеки;

вдосконалення українського законодавства про вибори та референдуми;

професійний розвиток суб’єктів виборчого процесу;

підвищення правової культури та просвіти виборців;

організація голосування за кордоном.

Голова ЦВК Олег Діденко подякував Британії за підтримку, адже Україна готується до важких повоєнних виборів, де важливими процесами будуть голосування за кордоном та боротьба з дезінформацією.

Раніше ЦВК підписала такі меморандуми з виборчими комісіями Швеції, Іспанії, Австралії, Албанії, Румунії, Молдови. Також тривають консультації з іншими країнами.

Раніше Факти ICTV розповідали, чи можливо провести вибори в Україні під час війни.

Фото: ЦВК

Джерело : Independent, ЦВК

