Британія допоможе Україні провести перші повоєнні вибори
Британський орган з нагляду за виборами погодився допомогти ЦВК України в плануванні післявоєнних виборів.
Про це повідомляє видання The Independent.
Допомога у проведенні післявоєнних виборів
Вибори в Україні зупинені через введення воєнного стану в лютому 2022 року.
– Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх післявоєнних виборів, – заявив виконавчий директор Виборчої комісії Великої Британії Віджей Рангараджан.
За його словами, Україна та Британія можуть багато чого навчитися один у одного. Проведення добре організованих виборів, які викликають довіру та впевненість громадськості, має вирішальне значення для здорової та вільної демократії, наголосив Віджей Рангараджан.
Як повідомили у ЦВК України, голова Центрвиборчкому Олег Діденко та Віджей Рангараджан підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає обмін інформацією для планування майбутніх післявоєнних виборів.
Співпраця між двома країнами відбуватиметься у таких сферах:
- підвищення інституційної спроможності органів адміністрування виборів;
- забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян, зокрема й вразливих груп населення;
- впровадження у виборчий процес технологій, забезпечення кібербезпеки;
- вдосконалення українського законодавства про вибори та референдуми;
- професійний розвиток суб’єктів виборчого процесу;
- підвищення правової культури та просвіти виборців;
- організація голосування за кордоном.
Голова ЦВК Олег Діденко подякував Британії за підтримку, адже Україна готується до важких повоєнних виборів, де важливими процесами будуть голосування за кордоном та боротьба з дезінформацією.
Раніше ЦВК підписала такі меморандуми з виборчими комісіями Швеції, Іспанії, Австралії, Албанії, Румунії, Молдови. Також тривають консультації з іншими країнами.
Фото: ЦВК