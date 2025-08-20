Британія готова відправити війська в Україну для захисту неба та портів — ЗМІ

Адмірал, начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська до України для захисту повітряного простору та портів.

Про це пише видання The Guardian.

Проте Британія не готова відправити війська на лінію фронту з Росією.

У Пентагоні узгодять дії для національної безпеки України

Сьогодні, 20 серпня, у Пентагоні Ентоні Радакін візьме участь у зустрічах зі своїми колегами, щоб узгодити те, що 30 різних країн готові зробити для національної безпеки України.

Радакін підтвердить, що Британія надасть солдатів для логістичної підтримки та навчання українських Збройних сил, але не буде направляти війська до лінії фронту.

— Середа — дуже важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без схвалення президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки в понеділок дала старт багатьом діям, — наголосив один британський чиновник.

— 30 начальників штабів не приїжджають до Пентагону, якщо вони не ставляться до цього серйозно, — сказав ще один британський чиновник.

Велика Британія планує використати ці зустрічі в Пентагоні, щоб пояснити адміністрації Трампа, що вона готова зробити для захисту України в разі підписання мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на остаточне узгодження гарантій безпеки протягом наступного тижня або 10 днів.

Росія категорична щодо присутності військ НАТО у будь-якому статусі на території України. Тож європейські лідери не очікують, що диктатор Володимир Путін погодиться навіть на таке обмежене розгортання військ НАТО в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що його країна не розміщуватиме військовий контингент в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Коаліції мають готовий план розгортання контингенту, який може бути реалізований вже через кілька годин після підписання перемир’я між РФ і Україною.

