Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
4 хв.

Британія готова відправити війська в Україну для захисту неба та портів — ЗМІ

британські військові
Фото: Depositphotos

Адмірал, начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська до України для захисту повітряного простору та портів.

Про це пише видання The Guardian.

Проте Британія не готова відправити війська на лінію фронту з Росією.

Зараз дивляться

У Пентагоні узгодять дії для національної безпеки України

Сьогодні, 20 серпня, у Пентагоні Ентоні Радакін візьме участь у зустрічах зі своїми колегами, щоб узгодити те, що 30 різних країн готові зробити для національної безпеки України.

Радакін підтвердить, що Британія надасть солдатів для логістичної підтримки та навчання українських Збройних сил, але не буде направляти війська до лінії фронту.

— Середа — дуже важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без схвалення президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки в понеділок дала старт багатьом діям, — наголосив один британський чиновник.

— 30 начальників штабів не приїжджають до Пентагону, якщо вони не ставляться до цього серйозно, — сказав ще один британський чиновник.

Велика Британія планує використати ці зустрічі в Пентагоні, щоб пояснити адміністрації Трампа, що вона готова зробити для захисту України в разі підписання мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на остаточне узгодження гарантій безпеки протягом наступного тижня або 10 днів.

Росія категорична щодо присутності військ НАТО у будь-якому статусі на території України. Тож європейські лідери не очікують, що диктатор Володимир Путін погодиться навіть на таке обмежене розгортання військ НАТО в Україні.

Читайте також
Стармер: Україна має отримати надійні гарантії безпеки у межах будь-якої угоди
Кір Стармер

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що його країна не розміщуватиме військовий контингент в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Коаліції мають готовий план розгортання контингенту, який може бути реалізований вже через кілька годин після підписання перемир’я між РФ і Україною.

Джерело: The Guardian

Пов'язані теми:

Війна в УкраїнівійськовіВелика БританіяПентагон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь