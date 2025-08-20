До 10 країн готові відправити в Україну військових у межах гарантій безпеки – Bloomberg

Головне Гарантії безпеки для України мають погодити вже цього тижня.

Європа хоче скористатися підтримкою Трампа для реалізації плану, що передбачає залучення іноземних військ в Україні.

Близько 10 країн готові відправити свої війська до України.

Близько 10 країн готові надіслати свої війська до України в рамках потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розгортання іноземних військ в Україні

Пакет гарантій безпеки для України мають сформувати вже цього тижня. За словами джерел, у вівторок європейські чиновники обговорювали відправлення британських і французьких військ до України, зокрема погоджували чисельності та позиції.

Зараз дивляться

Таким рішенням європейці хочуть посилити позиції Києва перед можливою майбутньою зустріччю президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Трамп категорично проти відправлення американських військ до України.

Хоча європейські лідери назвали зустріч у Білому домі 18 серпня проривом, наголосивши на позиції Трампа щодо гарантій безпеки, кілька чиновників все ж лишаються скептичними – чи будуть гарантії достатніми, щоб стримати Путіна.

Кремль не погоджується на розміщення військ НАТО на українській території.

Пакет гарантій безпеки

Як повідомили джерела, обізнані з переговорами у Вашингтоні, першим етапом пакета гарантій безпеки буде зміцнення Збройних сил України шляхом навчання та підкріплення. Відомо, що Британія та Франція готові надіслати сотні своїх солдатів, які дислокуватимуться якомога далі від лінії фронту.

Інша частина плану гарантій безпеки передбачає підтримку з боку США, яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордоном, постачанні озброєння і, можливо, засобів протиповітряної оборони.

Європейці очікують, що США як мінімум продовжать надавати розвіддані та військову техніку через партнерів.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.