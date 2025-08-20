Куди піти у Києві на День Незалежності: цікаві події, які не можна пропустити

24 серпня українці відзначатимуть головне державне свято – День Незалежності України. З цієї нагоди в столиці відбудеться низка культурних та спортивних заходів.

Факти ICTV дізнавалися, куди піти у Києві на День Незалежності 2025 та підготували добірку подій, які можна відвідати цього дня.

День Незалежності: куди піти у Києві

Традиційний Забіг у вишиванках на ВДНГ

Серед подій у Києві на День Незалежності 2025 – Традиційний Забіг у вишиванках. Забіг розпочнеться о 7:00 в Урбан-парку. Учасники зможуть обрати дистанції на 5, 10 чи 21 км, а також долучитися до скандинавської ходьби або дитячих забігів.

Зараз дивляться

Деталі:

Вартість участі наразі становить 1400 гривень.

Частину зібраних коштів буде передано на благодійність.

Для військовослужбовців участь є безкоштовною.

Цей захід уже став символом поєднання спорту та українських традицій. Для багатьох бігунів це не лише фізичне випробування, а й спосіб підтримати армію та висловити вдячність. Зареєструватися на забіг можна до 22 серпня.

День відкритих дверей у Музеї книги і друкарства України

За адресою вул. Лаврська, 9 усі охочі матимуть змогу безкоштовно ознайомитися з колекцією стародруків і книжкових артефактів.

Серед експонатів:

перші українські друковані видання,

історичні друкарські верстати,

рідкісні предмети книжкової культури.

Музей стане чудовою нагодою відчути спадкоємність української книжкової традиції.

Куди піти у Києві на День Незалежності 2025 поціновувачам мистецтва

Виставка Херсон. Степ тримає у Мистецькому арсеналі

Експозиція присвячена стійкості та культурі півдня України.

У центрі виставки:

архівні матеріали, фото та відео з Херсонщини, зняті до повномасштабної війни,

три фільми Романа Бондарчука та Дар’ї Аверченко: Українські шерифи, Редакція та Вулкан.

Частина виставки включає особисті архіви та свідчення воєнних злочинів, що додає особливого емоційного виміру. Організатори наголошують: Херсонщина постає не лише як територія втрат, а й як символ сили, творчості та відновлення.

Виставка Український Донбас шістдесятників у Музеї шістдесятництва

До 31 серпня тут можна побачити експозицію, присвячену творчості та громадянській позиції Івана Дзюби, Василя Стуса, Олекси Тихого, Алли Горської та інших діячів.

Виставка поєднує архівні документи, матеріали та особисті історії митців, які кидали виклик радянській системі. Вона нагадує про силу слова й мистецтва, що тоді боролися за свободу, а сьогодні знову є надзвичайно актуальними.

Виставка художнього скла Бережіть планету Земля

Відвідувачі матимуть нагоду побачити понад 150 авторських робіт чотирьох майстрів Київського заводу художнього скла – Олега Гущина, Івана Аполлонова, Володимира Геншке та Альберта Балабіна.

Експозиція піднімає тему відповідальності людини перед природою та закликає берегти довкілля, особливо у час війни. Ця виставка буде цікавою як для знавців мистецтва, так і для тих, хто вперше знайомиться з унікальним світом художнього скла.

День Незалежності України 2025: куди піти у Києві меломанам

Не лише поціновувачі мистецтва та активного способу життя знайдуть, чим себе зайняти у День Незалежності. Також для любителів музики та української творчості заплановано багато цікавих подій, серед яких концерти, виступи та спеціальні програми, які дозволять зануритися в атмосферу національної культури та відчути святковий настрій.

Куди сходити у Києві на День Незалежності меломанам:

До Дня Незалежності України всіх любителів української музики чекає особлива подія, а саме концерт симфонічного оркестру GosOrchestra, у репертуарі якого звучатимуть українські пісні Україна, Києве мій, Хрещатик, а також хіти Океану Ельзи, ВВ, Скрябіна та інших виконавців. Музиканти підготували спеціальну програму, яка поєднує симфонічне звучання із українською традицією.

Захід відбудеться на терасі River Mall за адресою: Дніпровська набережна, 12. Вартість квитків становить 400−1190 гривень. Це чудова нагода насолодитися живим виконанням у літній вечір під відкритим небом.

Гурт KARNA теж підготує свій особливий концерт до Дня Незалежності. У репертуарі гурту енергійний гуцул-метал, що символізує нескореність, силу та гірську свободу. Їхня музика це протест, прямота і любов до рідної землі, що відлунює по всій Україні.

Концерт відбудеться просто неба у В’ЯВА за адресою проспект Глушкова, 1. Вартість квитків: 350−1000 гривень. Це можливість для всіх поціновувачів живих виступів відчути потужну енергетику сучасного українського року.

До Дня Незалежності відбудеться і концерт гурту Хорея Козацька, у репертуарі якого українські народні пісні, міські романси, марші та стрілецькі пісні, канти та псальми. Музика гурту дозволяє зануритися в справжню атмосферу національної культури та історії.

Концерт пройде у Національній філармонії України за адресою: Володимирський узвіз, 2. Вартість квитків від 200 гривень.

До Дня Незалежності в Києві відбудеться особлива музична подія для любителів ретро. На вас чекає живий концерт гурту Мова та лекція Альберта Цукренка про золоті десятиліття української естради. У репертуарі хіти Києве мій, Україно, Ніч над Карпатами та інші відомі пісні, які точно подарують святковий настрій.

Концерт відбудеться у Caribbean Club. Вартість квитків становить 800–1100 гривень, а атмосфера обіцяє бути теплою і невимушеною. Це чудова нагода насолодитися українською музикою та поринути у святкову атмосферу.

Актуальний розклад цієї та інших подій і квитки — на caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.