Начальники генштабів НАТО заявили про підтримку України
Начальники генштабів НАТО завірили Україну у своїй підтримці, однак не зробили заяв щодо рішень відносно гарантій безпеки або розгортання сил.
Сьогодні відбулася чудова, відверта дискусія між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО, повідомив очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне у соціальній мережі Х.
– А також ми отримали чудову інформацію про стан безпеки від нашого нового Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, який вперше був з нами. Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку, – написав він.
За його словами, пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир.
– Наші думки залишаються з українськими хоробрими братами і сестрами по зброї. Ми висловлюємо повагу їхній невгамовній відвазі у захисті своєї батьківщини, – зазначив Драгоне.
Довідка. Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) на даний момент є генерал армії США Алексус Гринкевич. Він 4 липня 2025 року обійняв цю посаду, змінивши генерала Крістофера Каволі.
Нагадаємо, що за підсумками саміту у Вашингтоні з урегулювання війни в Україні, пройшло засідання Північноатлантичної ради. За даними британської The Guardaian, 20 серпня військові керівники НАТО збиралися “обговорити останні події в Україні, зокрема можливі гарантії безпеки, які можуть бути надані в разі укладення мирної угоди”.