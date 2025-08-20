Начальники генштабів НАТО заявили про підтримку України

Начальники генштабів НАТО завірили Україну у своїй підтримці, однак не зробили заяв щодо рішень відносно гарантій безпеки або розгортання сил.

Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

Сьогодні відбулася чудова, відверта дискусія між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО, повідомив очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне у соціальній мережі Х.

– А також ми отримали чудову інформацію про стан безпеки від нашого нового Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, який вперше був з нами. Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку, – написав він.

За його словами, пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир.

Зараз дивляться

– Наші думки залишаються з українськими хоробрими братами і сестрами по зброї. Ми висловлюємо повагу їхній невгамовній відвазі у захисті своєї батьківщини, – зазначив Драгоне.

Довідка. Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) на даний момент є генерал армії США Алексус Гринкевич. Він 4 липня 2025 року обійняв цю посаду, змінивши генерала Крістофера Каволі.

Нагадаємо, що за підсумками саміту у Вашингтоні з урегулювання війни в Україні, пройшло засідання Північноатлантичної ради. За даними британської The Guardaian, 20 серпня військові керівники НАТО збиралися “обговорити останні події в Україні, зокрема можливі гарантії безпеки, які можуть бути надані в разі укладення мирної угоди”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.