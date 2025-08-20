ССО ЗСУ показали кадри з ураженням авто з генералом РФ на Курщині

Сили спеціальних операцій показали момент ураження авто, в якому перебував російський генерал Еседулла Абачев. Це сталося на Курщині.

Відповідне ексклюзивне відео опублікували Сили спеціальних операцій у своєму Telegram-каналі.

Відео ураження генерала РФ

Вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ “Сєвєр” ЗС РФ провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій.

Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 км від міста Рильськ, Курської області Росії.

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його терміново доставили літаком до Москви.

У 2023 році українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Еседулла Абачева.

З початком повномасштабного вторгнення РФ Абачев керував так званим 2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР. Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини.

