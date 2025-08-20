Тариф на електроенергію: скільки платитимуть українці у вересні

З 1 вересня тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін. Скільки платитимуть українці за світло у перший місяць осені – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тариф на електроенергію з 1 вересня 2025 року

Українці й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт·год, і цей тариф діятиме щонайменше до кінця жовтня 2025 року – відповідно до постанови Кабміну.

Також є можливість сплачувати менше за світло, якщо встановити двозонні лічильники. З ними у нічний час (з 23:00 до 07:00) електроенергія коштує удвічі дешевше — 2,16 грн/кВт·год.

Крім того, в опалювальний сезон, з 1 жовтня до 30 квітня, для споживачів з електроопаленням діє пільговий тариф:

до 2 000 кВт·год на місяць — 2,64 грн/кВт·год;

за ті кВт·год, що вище 2 000 кВт·год — 4,32 грн/кВт·год.

Як встановити двозонний лічильник

Щоб перейти на двозонний облік, необхідно подати заяву до місцевого оператора системи розподілу електроенергії. Також потрібні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи на право власності чи користування приміщенням;

договір про розподіл електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно або у свого оператора. Головне — щоб він був сертифікованим і відповідав технічним вимогам.

Нагадаємо, що колишній міністр енергетики Герман Галущенко раніше наголошував, що підвищення тарифів на світло не планується.

Водночас, за оцінкою НБУ, дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься щонайменше до 2027 року, поступово скорочуючись.

