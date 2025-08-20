Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

У Кремлі вигадали 1,7 млн загиблих та зниклих військових ЗСУ: ЦПД спростував фейк

Військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підконтрольні Кремлю пропагандисти вигадали фейк про те, що російські хакери нібито зламали базу даних Генштабу ЗСУ і отримали інформацію про 1,7 млн загиблих та зниклих серед українських військових з 2022 року. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Чи правда, що Україна втратила 1,7 млн військових

У Центрі пояснюють, що це – фейк, причому “абсурдний”, адже Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії в 1,7 млн осіб. 

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, станом на січень 2025 року чисельність української армії сягала 880 тис. осіб. 

Також він розповів, що втрати російських агресорів втричі більші, ніж серед українських військових. 

Так, Генштаб повідомляв, що станом на 20 серпня 2025 росіяни втратили у повномасштабній війні проти України 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри російських щодо втрат України. 

ЦПД зазначив, що метою цього фейку є деморалізація українців. Таким чином росіяни хочуть переконати світ у “виснаженості та неефективності ЗСУ”, сподіваючись таким чином послабити міжнародну підтримку Української держави.

