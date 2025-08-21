Гарантовані 15 днів та 14 для УБД: Зеленський підписав закон про відпустки військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям щорічну відпустку тривалістю 30 днів, з яких 15 днів надаються обов’язково.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Зеленський підписав указ про відпустку для військових

За словами Паліси, решта 15 днів будуть надаватися з урахуванням можливостей та обставин у конкретному підрозділі.

– Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану. Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку для складання іспитів. Також нагадаю, що закон набирає чинності через один місяць із дня його опублікування, – зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 31 липня у вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що дав доручення забезпечити військовим додаткову відпустку у 15 днів.

Він зазначив, що рішення узгоджене з командуванням Сил оборони й почне діяти вже в серпні.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса додатково роз’яснив положення ухваленого закону.

– Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє, – зазначив Паліса.

