Історії про захоплення Донбасу до кінця року є вигадками – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає “балачками” інформацію про те, що Росія здатна окупувати всю територію Донецької області до кінця цього року. За його оцінками, ворогу на це потрібно ще чотири роки.

Про це очільник української держави сказав 20 серпня під час зустрічі з журналістами.

Зеленський про Донбас та окупацію

Так, президент пояснив, що до початку повномасштабної війни росіянам вдалось окупувати весь Крим та третину Донецької області, а після початку війни – ще близько третини.

Зараз дивляться

– Зараз загалом орієнтовно 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже чотири роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області.

І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки, – наголошує Володимир Зеленський.

Президент про боротьбу за Сумщину і Харківщину

Також Зеленський повідомив, що в окупантів не вийде отримати й Сумську область, бо не зможуть втримати ті ділянки в прикордонні, на які зайшли.

– У сьогоднішніх реаліях це питання часу, – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині, – пояснив президент.

Такої ж думки він і про перспективи завоювання росіянами Харківської області.

– Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи, але, – вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас, – пояснив очільник держави.

Зеленський резюмував, що Україна юридично не визнає окупацію тимчасово захоплених територій.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, також стверджували, що російській армії знадобиться понад 4 роки, щоб повністю захопити чотири області України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.