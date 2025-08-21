Київ, Європа та США обговорили військові плани гарантій безпеки для України

Очільники оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України у Вашингтоні з 19 до 21 серпня обговорювали військові плани гарантій безпеки для України після закінчення війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тепер ці плани представлять своїм національним радникам з питань безпеки.

Військові варіанти підтримки мирних переговорів

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп пообіцяв допомогти захистити Україну в рамках будь-якої мирної угоди. Хоча багато питань лишаються без відповіді.

– Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду, – йдеться в заяві військових США.

Тепер країнам треба буде дуже ретельно вивчити та зрозуміти, які кроки можна буде здійснити та що буде прийнятним для Кремля. Так, одним із варіантів було відправлення європейських військ в Україну, але під контролем Сполучених Штатів.

Водночас у Москві категорично проти присутності військ НАТО на території України.

Дональд Трамп публічно виключив розгортання американських військ в Україні. Проте він за надання повітряної підтримки: це можуть бути системи ППО або ж забезпечення безполітної зони за допомогою американських винищувачів.

Свої миротворчі війська до України після закінчення війни готові відправити Франція та Британія. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловив готовність своєї країни до участі.

Голова профспілки німецьких солдатів заявив, що у НАТО повинні усвідомлювати, що в Україні доведеться розгорнути десятки тисяч військових на доволі тривалий термін.

Нагадаємо, що 18 серпня у Вашингтоні пройшла зустріч президентів США та України, а також лідерів низки європейських держав. Факти ICTV зібрали головні тези за підсумками переговорів Зеленського та Трампа.

