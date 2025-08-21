Не допоміг зупинити війну: Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки
Україні не потрібні гаранти її безпеки, які їй не допомогли, коли вона цього потребувала, заявив президент Володимир Зеленський, вказуючи на КНР.
Китай надав допомогу Росії, відкривши їй свій ринок безпілотників, а також був серед підписантів Будапештського меморандуму і нічого не зробив, коли був окупований Крим.
Зеленський про відсутність КНР серед гарантів безпеки України
Президент України пояснив журналістам, чому Китаю немає серед гарантів безпеки України:
– Чому не Китай у гарантіях? По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Йдеться про Будапештський меморандум.
Зеленський нагадав, що Китай був серед цих підписантів та не зробив нічого, коли був окупований Крим.
– Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого, – додав глава Української держави.
Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові їй допомогти.