Скільки летить Кинджал: коментар експерта

Авіаційний ракетний комплекс Кинджал оснащений високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Кинджал запускають з літаків – носіїв ракети, після чого вони летять із гіперзвуковою швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку. До того ж вони можуть маневрувати в польоті.

дальність польоту — 1 500 – 2 тис. км;

боєзаряд — 480 кг;

довжина — 8 м;

діаметр корпусу — 1 м;

стартова маса — 4 300 кг.

Скільки летить Кинджал до України

Ракета Кинджал вважається гіперзвуковою та надзвичайно небезпечною, оскільки вона за лічені хвилини долітає до українських міст.

Військовий експерт Роман Світан розповів, що те, за скільки хвилин ракета Кинджал долітає до України, залежить від місця її запуску. Так, ракета, запущена з території Білорусі, долітає до України за хвилини, з Каспію вона здатна долетіти за десятки хвилин.

Зараз дивляться

Експерт зазначив, що час прильоту також залежить від швидкості літака МіГ-31, який несе ракету. Він здатен розігнатися до максимальної швидкості та скинути ракету з висоти 10 тис. м. У такому разі вона вже матиме певну швидкість та висоту і буде летіти швидше.

Роман Світан прокоментував, що швидкість ракети Кинджал може становити близько 4-5 Махів на низхідній траєкторії.

Час прильоту Кинджалів у різні міста України

Найчастіше пуски Кинжалів відбуваються з Липецької області Росії. За даними інфографіки t.me/uawarinfographics, ракети летять:

до Києва — за 3,2 хв;

до Вінниці — 4,1 хв;

до Чернігова — 2,7 хв;

до Харкова — за 1,7 хв;

до Полтави — 2,4 хв;

до Дніпра — 2,7 хв;

до Одеси — за 4,5 хв;

до Львова — 5,4 хв;

до Запоріжжя — 2,9 хв;

до Ужгорода — 6,3 хв;

до Старокостянтинова — 4, 4 хв.

Як видно, у разі пуску ракети Кинджал у людей є кілька хвилин, щоб піти в укриття.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.