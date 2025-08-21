Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 21 серпня: ліквідовано 830 окупантів і понад чотири десятки артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 21 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 830 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 275-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 073 530 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Такі дані станом на 21 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб;
  • танків – 11 120 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 157 (5);
  • артилерійських систем – 31 789 (+41);
  • РСЗВ – 1 471 (+1);
  • засобів ППО – 1 209 (+1);
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315);
  • крилатих ракет – 3 565;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114);
  • спеціальної техніки – 3 944 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 19 серпня 2025 – ситуація на фронті
Генштаб

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь