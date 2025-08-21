Втрати ворога на 21 серпня: ліквідовано 830 окупантів і понад чотири десятки артсистем

Втрати ворога на 21 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 830 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 275-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 073 530 вбитими і пораненими.

Такі дані станом на 21 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб;

танків – 11 120 (+1);

бойових броньованих машин – 23 157 (5);

артилерійських систем – 31 789 (+41);

РСЗВ – 1 471 (+1);

засобів ППО – 1 209 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315);

крилатих ракет – 3 565;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114);

спеціальної техніки – 3 944 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

