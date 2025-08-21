Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 21 серпня: ліквідовано 830 окупантів і понад чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 21 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 830 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 275-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 073 530 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Такі дані станом на 21 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 21 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб;
- танків – 11 120 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 157 (5);
- артилерійських систем – 31 789 (+41);
- РСЗВ – 1 471 (+1);
- засобів ППО – 1 209 (+1);
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315);
- крилатих ракет – 3 565;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114);
- спеціальної техніки – 3 944 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 19 серпня 2025 – ситуація на фронті
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.