Запуск спецрежиму Defence City для виробництва зброї: Рада ухвалила ключові закони

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які формують правову основу для запуску ініціативи Defence City.

Правова основа для ініціативи Defence City

– Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння. Верховна Рада підтримала ключові законопроєкти про Defence City, – написав у Telegram міністр оборони Денис Шмигаль.

Законопроєкт №13420 передбачає зміни до Податкового кодексу України та інших законів для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Законопроєкт №13421 вносить зміни до розділу XXI Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу з тією ж метою.

За словами глави парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, обидва документи були суттєво доопрацьовані до другого читання у співпраці з Міноборони та представниками бізнесу.

Правовий режим Defence City в Україні діятиме до 1 січня 2036 року або до моменту вступу країни до ЄС.

Перелік підприємств ОПК замінить реєстр Defence City, який буде функціонувати з автоматизованим обліком, захистом даних і чітким порядком ведення під контролем Міноборони.

Для резидентів Defence City визначатимуться прозорі правила, умови набуття та контролю статусу, закріплені у законі Про національну безпеку України. При цьому кваліфікований дохід має становити щонайменше 75%, а для підприємств авіабудівної галузі – від 50%.

Гетманцев уточнив, що Defence City – спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Його впровадження дозволить наростити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції в галузь і підвищити спроможності Сил оборони.

Переваги резидентів Defence City:

звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);

звільнення від екологічного податку;

спрощення митних процедур;

спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;

особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

Участь у Defence City відкрита для підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим визначеним критеріям.

Метою ініціативи є повне забезпечення Сили оборони всім необхідним, розробка і вдосконалення власної зброї і техніки.

