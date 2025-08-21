Запуск спецрежиму Defence City для виробництва зброї: Рада ухвалила ключові закони
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які формують правову основу для запуску ініціативи Defence City.
Правова основа для ініціативи Defence City
– Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння. Верховна Рада підтримала ключові законопроєкти про Defence City, – написав у Telegram міністр оборони Денис Шмигаль.
Законопроєкт №13420 передбачає зміни до Податкового кодексу України та інших законів для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.
Законопроєкт №13421 вносить зміни до розділу XXI Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу з тією ж метою.
За словами глави парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, обидва документи були суттєво доопрацьовані до другого читання у співпраці з Міноборони та представниками бізнесу.
Правовий режим Defence City в Україні діятиме до 1 січня 2036 року або до моменту вступу країни до ЄС.
Перелік підприємств ОПК замінить реєстр Defence City, який буде функціонувати з автоматизованим обліком, захистом даних і чітким порядком ведення під контролем Міноборони.
Для резидентів Defence City визначатимуться прозорі правила, умови набуття та контролю статусу, закріплені у законі Про національну безпеку України. При цьому кваліфікований дохід має становити щонайменше 75%, а для підприємств авіабудівної галузі – від 50%.
Гетманцев уточнив, що Defence City – спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу.
Його впровадження дозволить наростити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції в галузь і підвищити спроможності Сил оборони.
Переваги резидентів Defence City:
- звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
- звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);
- звільнення від екологічного податку;
- спрощення митних процедур;
- спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
- особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.
Участь у Defence City відкрита для підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим визначеним критеріям.
Метою ініціативи є повне забезпечення Сили оборони всім необхідним, розробка і вдосконалення власної зброї і техніки.