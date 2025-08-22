Фламінго дозволить Україні бити по РФ без дозволу Заходу — турецький експерт

Створення та використання власної далекобійної ракети Фламінго дасть Україні можливість обходити заборони країн Заходу щодо ураження об’єктів на території Росії.

Про це в ефірі турецького телеканалу Haber Global заявив експерт з питань безпеки Мітат Ферхат Дур.

Ракета Фламінго стане альтернативою американській зброї

За словами Дура, Україна намагається досягти дальності засобів ураження з Європи та Америки, які були надані, але щодо використання яких по території Росії встановлювалися обмеження.

— Скільки разів було так, що їй вказували, що бити по території Росії не можна… Зараз вона намагається досягти цього власними силами, – зазначив експерт.

На його переконання, завдяки ракетам Фламінго Україна зможе вражати цілі на російській території на свій розсуд без узгодження з партнерами.

Дур наголосив, що Україна розробляє ракети великої дальності власними ресурсами, щоб подолати ці обмеження.

— Враховуючи, де розташована Москва і що більшість об’єктів військової промисловості та інших важливих об’єктів поруч, це спроба побудувати щось у межах цієї дальності для завдання ударів з території України, – пояснив турецький експерт.

Він також відзначив, що Україна досягає певного прогресу, розвиваючи технології, виходячи зі своїх потреб.

Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив про початок серійного виробництва ракети Фламінго з дальністю 3 тис. км.