Кабмін оновив правила реабілітації людей з інвалідністю: що зміниться

Уряд затвердив оновлене положення про індивідуальну програму реабілітації для людей з інвалідністю — відтепер підтримка буде персоналізованою та доступною онлайн.

Новий підхід до підтримки людей з інвалідністю: що відомо

Кабінет міністрів України ухвалив нове Положення про індивідуальну програму реабілітації (ІПР) для осіб з інвалідністю.

Документ змінює підхід до підтримки людей з особливими потребами, роблячи його більш персоналізованим і спрямованим на реальні потреби, а не формальні процедури.

Оновлена програма — це комплексний план, який охоплює медичну, соціальну, освітню, професійну та спортивну сфери життя. Його формують на основі оцінювання повсякденного функціонування людини та реалізують, залучаючи відповідних фахівців.

Для дітей із інвалідністю передбачена участь педагогів, соціальних працівників та інклюзивних центрів.

Програма для дорослих буде доступною онлайн: усі дані вноситимуть до системи оцінювання в електронному форматі.

Інформація відображатиметься у персональному кабінеті людини на соціальному порталі.

Раніше сформовані програми залишаються чинними й виконуються до моменту оновлення за новими правилами. Перехід до сучасної моделі відбувається поступово, щоб уникнути ризиків для людей, які вже отримують допомогу.

– Це ще один крок до створення сучасної, людяної системи підтримки, яка орієнтується на реальні потреби людини, а не на формальні підходи, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Джерело : МОЗ

