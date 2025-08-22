Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 22 серпня 2025 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.
Російські війська завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб.
Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Такі дані станом на 22:00 21 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.
Де точаться бої в Україні 22 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 22 серпня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 276-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
