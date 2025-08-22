Підготовка до зими: Україна накопичила майже 11 млрд кубометрів газу

Україна накопичила в підземних сховищах майже 11 млрд кубометрів газу та 2,4 млн тонн вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ.

Про це повідомив у п’ятницю віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Запаси газу України у сховищах

– Обсяг зберігання газу в підземних сховищах на сьогодні становить близько 11 мільярдів кубічних метрів, – сказав Олексій Кулеба на засіданні Верховної Ради.

Підбиваючи проміжні підсумки підготовки до опалювального сезону, окремо у дописі в Telegram він зазначив, що до зими готуються понад 17,5 тис. котелень.

За його словами, на сьогодні готові 13 тис., або 76%. Також було замінено 238 котлів, понад двісті відремонтовано. Підготовлено майже 13 тис. км теплових мереж.

Для котелень уже є 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. кубів дров, 32 тис. тонн пелет. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля. У підземних сховищах газу – майже 11 млрд кубів.

Глава Міненергетики Світлана Гринчук під час презентації програми уряду на початку тижня розповіла, що до початку опалювального сезону метою є закачування щонайменше 13,2 млрд кубометрів.

За її словами, закачування газу йде за планом, інколи навіть з випередженням.

