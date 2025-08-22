Підрозділи соцсупроводу військових укомплектовані на 50% – Медичні сили ЗСУ

Рівень забезпечення особовим складом підрозділів соціального супроводу військових зараз не перевищує 50%. Це суттєво знижує можливості системи виконувати завдання в повному обсязі.

Про це заявила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва командування Медичних сил Збройних сил України підполковник Наталія Чорна.

Підрозділи соцсупроводу військових укомплектовані на 50%

– На жаль, наразі наші підрозділи укомплектовані на 50%, тому це заважає нам в повному обсязі виконувати наші обов’язки, тому що не вистачає саме людей, – сказала вона.

Чорна розповіла про виклики, із якими стикаються Медичні сили. За її словами, госпіталі перебувають у стані постійного перевантаження через безперервний потік поранених бійців.

Тому Медичні сили змушені активно залучати до роботи цивільні медичні заклади, співпрацюючи з ними у вирішенні нагальних питань.

Крім того, існують труднощі з відновленням документів військовослужбовців, оскільки такі процедури потрібно виконати у дуже стислі строки, що не завжди реально.

– Окрім того, велике значення має психологічна вразливість наших військових, особливо тих, хто звільнений із полону, – наголосила вона.

Нагадаємо, в Україні розробляється нова модель підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Нині триває робота над завершенням усіх необхідних підготовчих заходів, аби заклади вищої медичної освіти могли розпочати навчання за оновленими стандартами.

