Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Підрозділи соцсупроводу військових укомплектовані на 50% – Медичні сили ЗСУ

Військовий медик, військові медики

Рівень забезпечення особовим складом підрозділів соціального супроводу військових зараз не перевищує 50%. Це суттєво знижує можливості системи виконувати завдання в повному обсязі.

Про це заявила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва командування Медичних сил Збройних сил України підполковник Наталія Чорна.

Підрозділи соцсупроводу військових укомплектовані на 50%

 – На жаль, наразі наші підрозділи укомплектовані на 50%, тому це заважає нам в повному обсязі виконувати наші обов’язки, тому що не вистачає саме людей, – сказала вона.

Чорна розповіла про виклики, із якими стикаються Медичні сили. За її словами, госпіталі перебувають у стані постійного перевантаження через безперервний потік поранених бійців.

Тому Медичні сили змушені активно залучати до роботи цивільні медичні заклади, співпрацюючи з ними у вирішенні нагальних питань.

Крім того, існують труднощі з відновленням документів військовослужбовців, оскільки такі процедури потрібно виконати у дуже стислі строки, що не завжди реально.

– Окрім того, велике значення має психологічна вразливість наших військових, особливо тих, хто звільнений із полону, – наголосила вона.

Нагадаємо, в Україні розробляється нова модель підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Нині триває робота над завершенням усіх необхідних підготовчих заходів, аби заклади вищої медичної освіти могли розпочати навчання за оновленими стандартами.

Гарантовані 15 днів та 14 для УБД: Зеленський підписав закон про відпустки військових
Військові ЗСУ

Фото: Командування Медичних сил Збройних сил України

Джерело: Укрінформ

Пов'язані теми:

військовіЗСУМедики
