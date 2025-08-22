Події ночі 22 серпня: ворожа атака на Чугуїв, приліт БпЛА по нафтопроводу Дружба

На кінець минулої доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Ворог атакував 43 ракетами та скинув 70 керованих авіабомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака дронів на Чугуїв

Сьогодні вночі російські ударні дрони атакували Чугуїв, що на Харківщині. У місті лунали вибухи.

Про це повідомила міська очільниця Чугуєва Галина Мінаєва.

Ворог дронами атакував промислове підприємство, яке не працює. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Дрони атакували нафтопровід Дружба в Унечі

Вночі в російському місті Унеча Брянської області ударні дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що є частиною системи нафтопроводу Дружба.

Про це повідомляється в Telegram-каналі командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра).

За його словами, нафтоперекачувальну станцію Унеча обстріляли дрони 14 полку Сил безпілотних систем.

Мадяр також оприлюднив відео пожежі після атаки дронів.

Ситуація на Покровському напрямку

На кінець минулої доби на Покровському напрямку російські окупанти 29 разів намагалися штурмувати наші позиції. Активність ворога фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Сили оборони України ліквідували 107 окупантів, з яких 71 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили пункт управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів, 47 безпілотних літальних апаратів, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, а також уразили дві гармати.

Атака на Миколаївщину

За словами керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вчора, 21 серпня, та сьогодні вночі, 22 серпня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. На щастя, постраждалих немає.

Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань РФ

Президент США Дональд Трамп звільнив офіцерку, яка понад 20 років працювала в американській розвідці та у 2016 році координувала роботу над доповіддю про втручання Росії у вибори на користь Трампа.

Згодом офіцерка очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо Росії та пострадянського простору, повідомляє видання The Economist.

Відомо, що офіцерку звільнили 19 серпня. Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації. Такого допуску позбавили ще 36 посадовців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 276-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

