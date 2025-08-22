Розмовляють у побуті українською майже 70% громадян – опитування

За останні три роки значно збільшилася кількість українців, що розмовляють у побути українською мовою. Підтримка громадянами України євроінтеграції залишається на високому рівні.

Про це свідчить опитування Gradus Research, проведене напередодні Дня незалежності.

Вступ України до НАТО та ЄС

У 2025 році підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції серед українців залишається на високому рівні.

Якщо у довоєнному 2021 році вступ України до ЄС підтримували 61% опитаних, то у 2025-му цей показник виріс до 67%.

У серпні 2021 року позитивно сприймали вступ до НАТО 60% респондентів, у серпні 2025-го – 65%.

Це може свідчити про усвідомлення українцями важливості міжнародних союзів для безпеки та розвитку країни в майбутньому.

Використання української мови у побуті

Опитування продемонструвало, що все більше українців користуються мовою у повсякденному житті.

Якщо у квітні 2022 року українською у побуті розмовляли трохи більше половини опитаних, то в серпні 2025 року цей показник зріс до 68%.

Це демонструє глибинні суспільні зміни: українська мова закріплюється як щоденна норма.

Перехід на неї сприймається не лише як мовний, але й як ціннісний вибір. Це символізує єдність нації у воєнний час.

Стриманий оптимізм українців

Майже дві третини громадян і надалі вірять у можливість кращого життя в Україні. Цей показник залишається на рівні довоєнних років.

– Попри всі втрати й виклики, українці залишаються стриманими оптимістами щодо майбутнього країни. І найточнішим індикатором цьому є бачення майбутнього дітей в Україні в більшості громадян, – коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка Gradus Research.

Серед чинників, які найбільше об’єднують громадян, залишаються спільний ворог, почуття належності до української нації та уявлення про спільне майбутнє.

Головними причинами роз’єднання у 2025 році респонденти називають різні політичні погляди, оцінку рішень влади та соціальну нерівність.

Дослідження проводили з 5 по 11 серпня методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку Gradus.

Вибірка дослідження відображає структуру населення міст з населенням понад 50 тис. осіб у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком ТОТ та зон активних бойових дій.

Дослідження проводилося у періоди: 5 серпня 2021 року (1022 респонденти), 7-8 серпня 2023 року (1100 респондентів), 7-8 серпня 2024 року (1100 респондентів) та 8-11 серпня 2025 року (1000 респондентів).

