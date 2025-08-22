США зупинили обмін розвідданими з союзниками щодо переговорів України та РФ – ЗМІ

США зупинили обмін розвідувальними даними з найближчими союзниками щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на кілька американських розвідувальних чиновників.

США не надаватимуть розвіддані про переговори між РФ та Україною

За інформацією CBS, директор національної розвідки Тулсі Габбард 20 липня видала відповідну директиву.

Зараз дивляться

У ній забороняється американським розвідувальним агентствам ділитися інформацією щодо російсько-українських мирних переговорів з партнерами по об’єднанню П’ять очей — США, Великою Британією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією.

Чиновники повідомили, що директива класифікувала всі аналізи та інформацію, пов’язані з переговорами, як NOFORN (заборона на іноземне розповсюдження), що означає неможливість ділитися даними з будь-якою іншою країною.

Меморандум також обмежив розповсюдження матеріалів щодо мирних переговорів всередині агентств, які створили або отримали розвідувальні дані.

Єдина інформація, якою можна було ділитися, це відомості, що вже були оприлюднені.

Директива не перешкоджає обміну дипломатичною інформацією, отриманою іншими способами, або військовою оперативною інформацією, не пов’язаною з переговорами.

Колишні американські урядовці попереджають, що широта наказу Габбард може підірвати розвідувальний союз та призвести до ерозії довіри серед союзників.

Зокрема Стівен Кеш, колишній розвідувальний офіцер ЦРУ, підкреслив важливість спільної розвідувальної картини для координації позицій.

Водночас інші колишні розвідувальні офіцери стверджують, що директива Габбард є звичайною практикою в американській розвідувальній спільноті.

Езра Коен, який служив заступником міністра оборони з розвідки, зазначив, що США та інші члени союзу часто приховують інформацію один від одного у сферах розбіжних інтересів.

CBS зазначає, що розвідувальна робота та дипломатичні зусилля продовжуються переважно поза увагою громадськості, тоді як війна в Україні продовжує забирати життя.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський засудив Москву за запуск сотень дронів та десятків ракет в нічній атаці, заявивши:

— Наче нічого взагалі не змінилося. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну.

Зауважимо, що у ніч проти 21 серпня російська армія атакувала територію України 624 повітряними цілями.

Зокрема РФ вдарила по американському заводу Flex на Львівщині. Унаслідок обстрілу постраждали 23 людини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.