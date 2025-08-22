Укрзалізниця розширила розклад поїздів Київ-Львів на серпневі свята
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №289/290 сполученням Київ-Львів на 25 та 29 серпня через зростання попиту на перевезення.
Про це повідомила пресслужба залізничної компанії.
Додатковий поїзд Київ-Львів: розклад руху
Поїзд з Києва відправлятиметься о 06:08 з прибуттям до Львова о 13:23.
У зворотному напрямку рейс відправляється зі Львова о 14:46 і прибуває до Києва о 21:49.
Квитки на додатковий поїзд уже надійшли у продаж через офіційний мобільний додаток Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, а також у касах залізничних вокзалів.
Раніше повідомлялося, що у серпні Укрзалізниця запустила кілька додаткових маршрутів через високий попит.
Зокрема, призначили поїзди на напрямках Одеса-Вінниця, Київ-Вінниця та Київ-Кривий Ріг.
На всіх цих маршрутах використовуються купейні вагони з місцями для сидіння без надання комплектів білизни.