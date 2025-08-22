Як отримати податкову знижку на навчання в Україні у 2025 році

Податкова знижка — це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за певні послуги, які були здійснені протягом звітного року. Вона надається на різні види витрат, зокрема й на навчання (згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України).

Як оформити податкову знижку на навчання в Україні у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

Що таке податкова пільга на навчання та хто її може оформити

Податкова знижка надає право студентам, які здобувають освіту на контрактній основі, повернути частину коштів за навчання. Розмір податкової знижки – 18% від фактично сплаченої суми за навчання, але не більше, ніж сплачений ПДФО за звітний рік.

Варто зазначити, що скористатися цим правом можна лише за умови, що обраний заклад освіти є вітчизняним у розумінні податкового законодавства.

Вітчизняним вважається заклад освіти, який:

зареєстрований в Україні як юридична особа або ФОП;

має основним видом діяльності саме освітню діяльність;

володіє чинною ліцензією на провадження освітньої діяльності.

Під час виплати враховуються фактичні витрати понесені минулого року. Вони мають бути підтверджені платіжними та розрахунковими документами. Також необхідно надати копії договорів (за наявності), у яких має відображатися вартість наданих послуг і строк оплати за такі послуги.

Відшкодувати витрати на оплату навчання можна в:

дошкільних закладах;

позашкільних закладах;

закладах загальної середньої освіти;

закладах професійної, професійно-технічної освіти;

закладах вищої освіти.

Оформити податкову знижку має право:

студент, якщо він є громадянином України, має офіційний заробіток з якого сплачує податки (ПДФО), реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, що надавались раніше;

найближчі члени родини — батько, мати, дружина або чоловік, діти, в тому числі усиновлені.

Зверніть увагу! Бабуся, дідусь, тітка, племінники тощо не мають права на податкову знижку.

Як отримати податкову знижку на навчання

Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним. Тобто у 2025 році можна подавати заяву на відшкодування плати за навчання за 2024 рік.

Якщо заяву ухвалять, то кошти будуть зараховані на банківський рахунок або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації (підпункт 179.8. статті 179 Податкового кодексу України).

Податкова знижка на навчання 2025: як отримати

Для оформлення податкової знижки необхідно звернутися до територіальних органів Державної податкової служби України або офіс великих платників податків ДПС.

Подати заяву можна особисто, через законного представника або відправлення поштою (рекомендованим листом).

Для отримання послуги необхідно підготувати такі документи:

копія паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

копія договору з навчальним закладом;

довідка про заробітну плату, нараховану протягом звітного року з включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати за формою №3

довідка про заробітну плату за звітний період, з включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги;

копія квитанцій, платіжних доручень та чеків за навчання;

Якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати документи, що підтверджують ступінь споріднення.

Якщо податкова знижка надається на оплату навчання дитини, то це може бути свідоцтво про народження дитини. А якщо на податкову пільгу претендує чоловік або дружина, то надається свідоцтво про шлюб.

Строк надання послуги — протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації.

Вартість — безплатно.

Джерело: Дія, Головне управління ДПС

