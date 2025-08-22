Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс президента
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати ОП, ввівши у його склад значну кількість ветеранів з бойовим досвідом повномасштабної війни.
Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.
Реформа Офісу президента: що запропонував Єрмак
Йдеться про працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку. Президент Зеленський підтримав цю ініціативу.
Керівник ОП підкреслив, що люди, які пройшли фронт, знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство, а головне – небайдужість.
Не всі з них є кадровими військовими – чимало добровольців пішли з цивільних професій, дехто працював в успішних компаніях.
Єрмак навів приклад свого заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93 окремою механізованою бригадою Холодний Яр.
— На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість, – зазначив керівник ОП.
За його словами, така культура має поширюватись на всю державну службу в майбутньому.
Єрмак також закликав бізнес, ІТ-сферу та культуру брати ветеранів у свої команди, оскільки це робить систему сильнішою й справедливішою.