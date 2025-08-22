Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс президента

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати ОП, ввівши у його склад значну кількість ветеранів з бойовим досвідом повномасштабної війни.

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

Реформа Офісу президента: що запропонував Єрмак

Йдеться про працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку. Президент Зеленський підтримав цю ініціативу.

Зараз дивляться

Керівник ОП підкреслив, що люди, які пройшли фронт, знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство, а головне – небайдужість.

Не всі з них є кадровими військовими – чимало добровольців пішли з цивільних професій, дехто працював в успішних компаніях.

Єрмак навів приклад свого заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93 окремою механізованою бригадою Холодний Яр.

— На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість, – зазначив керівник ОП.

За його словами, така культура має поширюватись на всю державну службу в майбутньому.

Єрмак також закликав бізнес, ІТ-сферу та культуру брати ветеранів у свої команди, оскільки це робить систему сильнішою й справедливішою.

Читайте також
З фронту – до поліції: ветерани після поранень можуть повернутися до служби
Поліція Києва працевлаштовує ветеранів війни

Пов'язані теми:

Андрій ЄрмакВійна в УкраїніветераниОфіс президента
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь