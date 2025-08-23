Адміністрація США дедалі краще розуміє, що Москва маніпулює – Кислиця

Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця переконаний, що Україна спільно зі США та партнерами з Європи просувається поступово у питанні гарантій безпеки, попри спроби росіян зірвати мирний процес.

Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу NBC News.

Путін не готовий до переговорів

– Я дійсно вірю, що справа просувається вперед, і просувається поступово, на жаль, не так швидко, як нам би хотілося, але гадаю, що в цей понеділок зустріч у Білому домі стала головною подією останніх місяців, і це важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль, – сказав Кислиця.

Він зазначив, що спроби Кремля поставити під сумнів легітимність президента України Зеленського, про що у нещодавньому інтерв’ю говорив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, є давно відпрацьованим пропагандистським кліше.

– Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров, – зазначив він, наголосивши, що президент Трамп і його команди та керівництво України перебувають на вірному шляху для просування переговорів.

Кислиця зазначив, що вірить у достатні важелі впливу США та адміністрації Трампа на Москву для просування цього процесу вперед. Водночас він застеріг, що Москва свідомо затягує переговорний процес.

За його словами, Росія продовжує маніпулювати США та особисто президентом Трампом, що, на думку дипломата, “починає дуже дратувати американців”.

– Але я думаю, що поступово адміністрація США дедалі краще розуміє, що Москва маніпулює, – зауважив Кислиця.

За словами Кислиці, він не бачить жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі – як двосторонньої, так і тристоронньої.

Дипломат наголосив, що підготовка узгодженого проєкту безпекових гарантій для України потребує часу, проте робота над ним триває. Кислиця додав, що перший варіант документа можуть представити вже на початку наступного тижня.

Також він категорично відкинув можливість участі Росії у вирішенні питань української безпеки. Кислиця висловив переконання, що США мають бути готові до додаткового тиску на Москву. Щодо територіальних питань — політик підтвердив незмінність української позиції.

Нещодавно Лавров заявив, що Москва нібито погоджується на гарантії безпеки для України, але вони мають забезпечуватися порівну за участі Китаю, США та кількох країн Європи. Він також казав, що гарантії безпеки для України без участі Москви це нібито “шлях у нікуди”.

