Дрон РФ атакував мікроавтобус на Дніпропетровщині: є жертва та постраждалі

У суботу, 23 серпня, ворог атакував дроном пасажирський мікроавтобус у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував дроном пасажирський мікроавтобус: що відомо

Окупанти ударив FPV-дроном пасажирський мікроавтобус, який рухався трасою на Синельниківщині.

Зараз дивляться

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, атака відбулася поблизу одного з сіл Великомихайлівської громади.

На місці загинув 59-річний чоловік, ще п’ятеро людей зазнали травм і були госпіталізовані.

Також ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по Маломихайлівській громаді. Постраждали 86-річна жінка та 10-річна дитина.

Протягом доби обстрілів зазнали Нікопольський і Синельниківський райони, Павлоград і Зеленодольська громада Криворізького району.

Пошкоджено приватні будинки, дитсадок, гімназію, магазин, будинок культури, адміністративну будівлю, гаражі й автомобілі.

У Павлограді після атаки дронів спалахнула пожежа, а в Марганці зруйновано понад 10 приватних і 6 багатоповерхових будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 23 серпня Росія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.