Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що таке 5-та стаття НАТО та коли її застосовують
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 23 серпня: мінус ще 840 окупантів і понад два десятки артсистем

російські військові
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 23 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 840 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 277-му добу повномасштабної війни сягнули 1 075 160 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 23 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 075 160 (+840) осіб;
  • танків – 11 129 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 164 (+4);
  • артилерійських систем – 31 858 (+23);
  • РСЗВ – 1 472;
  • засобів ППО – 1 210;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 935 (+148);
  • крилатих ракет – 3 598;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 512 (+86);
  • спеціальної техніки – 3 944.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 23 серпня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь