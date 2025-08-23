Втрати ворога на 23 серпня: мінус ще 840 окупантів і понад два десятки артсистем

Втрати ворога на 23 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 840 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 277-му добу повномасштабної війни сягнули 1 075 160 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 23 серпня 2025

особового складу – близько 1 075 160 (+840) осіб;

танків – 11 129 (+5);

бойових броньованих машин – 23 164 (+4);

артилерійських систем – 31 858 (+23);

РСЗВ – 1 472;

засобів ППО – 1 210;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 935 (+148);

крилатих ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 512 (+86);

спеціальної техніки – 3 944.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.