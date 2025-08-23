Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 23 серпня: мінус ще 840 окупантів і понад два десятки артсистем
Втрати ворога на 23 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 840 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 277-му добу повномасштабної війни сягнули 1 075 160 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 23 серпня 2025
- особового складу – близько 1 075 160 (+840) осіб;
- танків – 11 129 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 164 (+4);
- артилерійських систем – 31 858 (+23);
- РСЗВ – 1 472;
- засобів ППО – 1 210;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 935 (+148);
- крилатих ракет – 3 598;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 512 (+86);
- спеціальної техніки – 3 944.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
