До кінця року між Україною та Канадою планується підписання угоди про георозвідку – Свириденко

Україна планує ухвалити індустріальну стратегію та підписати з Канадою угоду з георозвідки до кінця року, про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Угода з георозвідки між Україною та Канадою

Як зазначила Свириденко, ухвадення індустріальної стратегії та підписання угоди між Україною та Канадою стануть сигналом для приватного сектору та відкриють шлях для великих інвестицій у критичні галузі економіки.

– Наш пріоритет – збереження макрофінансової стабільності. Для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та оборонні потреби, – сказала вона.

Свириденко зазначила, що справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати.

– Україна відкрита до капіталу: пріоритетом є залучення ПІІ та розвиток критичних ланцюгів постачання. Україні потрібні 1–2 знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору, зокрема у сфері LNG, газової інфраструктури чи розробки нових родовищ, – сказала вона.

Як зауважила прем’єр, до кінця року Кабмін планує ухвалити індустріальну стратегію й підписати восени з Канадою угоду про георозвідку.

Водночас Свириденко проінформувала, що під час зустрічі з Карні закликала Канаду поширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції, як це роблять Франція та Польща, а також розглянути G2G-угоду для підтримки компаній, що інвестуватимуть у відбудову.

Також премʼєр-міністр України запросила Канаду взяти участь в Ukraine Mine Action Conference у Токіо та Rebuild Ukraine, де можна було б оголосити про спільні проєкти.

До того ж, було обговорено й питання підтримки ветеранів.

– Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоров’я та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах, – сказала вона.

Були порушені й питання щодо санкційного тиску на Росію.

– Санкції вже коштували Росії понад 160 млрд доларів. Але цього замало – агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими, – пояснила прем’єр.

Свириденко також висловила вдячність прем’єр-міністру Канади Марку Карні за підтримку України й символічний візит у День Незалежності.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності, прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув з візитом до України.

